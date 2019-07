Ex-Innenminister Kickl wollte Grenzzaun bauen lassen

Herbert Kickl von der FPÖ war früher Innenminister von Österreich. Der Innenminister ist der Chef der Polizei und kann Entscheidungen über die Sicherheit im Land treffen. Nun ist bekannt geworden, dass Kickl einen Zaun an der Grenze von Österreich bauen lassen wollte.

Der Zaun sollte an Orten gebaut werden, an denen viele Flüchtlinge nach Österreich hereinkommen. Kickl wollte so verhindern, dass weiterhin Flüchtlinge nach Österreich kommen. Für seine Entscheidungen als Innenminister wurde Kickl von anderen Parteien oft heftig kritisiert.