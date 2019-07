In Europa ist es so heiß wie noch nie seit Messbeginn

In Europa hat es am Donnerstag neue Hitze-Rekorde gegeben. In der Stadt Lingen in Nord-Deutschland wurden 42,6 Grad gemessen. Seit man die Temperaturen misst, war es in Deutschland noch nie so heiß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

In Belgien wurde es 40,6 Grad heiß und in den Niederlanden 40,4 Grad. So heiß war es in den beiden Ländern noch nie. Auch in Frankreich gab es einen neuen Hitze-Rekord. In Paris wurden 42,6 Grad gemessen. Am Freitag am Vormittag regnete es dann in Paris und es wurde kühler. Viele Menschen in Paris jubelten deshalb.