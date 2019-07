Zahl der Asyl-Anträge wurde kleiner

In diesem ersten Halb-Jahr von Jänner bis Juni hat es in Österreich 5.799 Asyl-Anträge gegeben. Das sind um 1.439 Asyl-Anträge weniger als im ersten Halb-Jahr 2018. Das hat das Innenministerium bestätigt. Im Jahr 2016 waren es noch 25.700 Asyl-Anträge, und im Jahr 2015 waren es sogar noch 28.500.

Die meisten Asyl-Anträge kommen von Menschen aus Afghanistan, Syrien, Iran und dem Irak. Die größten Chancen auf Asyl hatten Menschen aus Syrien, weil dort Krieg herrscht.

Erklärung: Asyl und Asyl-Werber

Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Zum Beispiel, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht. Die Menschen hoffen, dass sie in einem anderen Land einen sicheren Ort zum Leben finden. Wenn das Land ihnen erlaubt, zu bleiben, dann erhalten sie Asyl.

Menschen, die Asyl beantragen, nennt man Asyl-Werber. Wenn sie kein Asyl bekommen, müssen sie das Land wieder verlassen. Es dauert oft sehr lange, bis entschieden wird, ob jemand Asyl bekommt.