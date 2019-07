2017 lag die Lebens-Erwartung in der EU bei 80,9 Jahren

Die Lebens-Erwartung der Menschen in der EU ist im Jahr 2017 bei der Geburt durchschnittlich bei 80,9 Jahren gelegen. Wurde ein Baby 2017 geboren, dann wird es im Durchschnitt 80,9 Jahre alt werden. Mädchen werden sogar 83,5 Jahre alt, Buben aber nur 78,3 Jahre. In Österreich werden 2017 geborene Mädchen 84 Jahre alt. Buben haben in Österreich eine Lebens-Erwartung von 79,4 Jahren.