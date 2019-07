Helmut Brandstätter kandidiert für die NEOS bei der Nationalrats-Wahl

Am 29. September findet in Österreich die Nationalrats-Wahl statt. Auch die Partei NEOS wird wieder antreten. Am Donnerstag hat die Chefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, einen neuen Kandidaten vorgestellt. Der bekannte Journalist Helmut Brandstätter wird für die NEOS bei der Nationalratswahl kandidieren. Damit hat er die Chance, in den Nationalrat zu kommen.