3 falsche Polizisten stahlen 2,5 Millionen Euro von älteren Menschen

3 Männer haben in Wien viele ältere Menschen betrogen. Sie riefen bei den älteren Menschen an und taten so, als wären sie Polizisten. Sie sagten, dass es zur Zeit viele Einbrüche gibt, und das Geld zu Hause nicht sicher ist. Deshalb sollten die älteren Menschen ihr Geld lieber der Polizei geben.