Die Grünen können an der Nationalrats-Wahl teilnehmen

Die Partei der Grünen darf an der Nationalrats-Wahl am 29. September teilnehmen. Die Grünen mussten dafür 2.600 Unterschriften von wahlberechtigten Personen sammeln. Sie konnten in nur 2 Wochen sogar über 10.000 Unterschriften sammeln. Eigentlich hätten sie für die Unterschriften-Sammlung bis zum 2. August Zeit gehabt.