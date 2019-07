Boris Johnson wird britischer Premier-Minister

Der britische Politiker Boris Johnson wird Chef der regierenden Konservativen Partei. Damit wird er auch neuer Premier-Minister von Großbritannien. Johnson gewann gegen den britischen Außenminister Jeremy Hunt. Am Mittwoch soll Johnson als Premier-Minister ernannt werden. Er wird der Nachfolger von Theresa May.

May hatte mit der EU einen Vertrag für einen geordneten Brexit ausgehandelt. Aber das britische Parlament lehnte diesen Vertrag mehrfach ab. Johnson will nun, dass Großbritannien so schnell wie möglich aus der EU austritt. Auch wenn es keinen Vertrag mit der EU gibt. Er ist also für einen harten Brexit.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. "Br" steht für Britannien und "exit" ist das englische Wort für "Austritt".

Erklärung: Harter Brexit und geordneter Brexit

Harter Brexit bedeutet, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. Das kann aber viele Schwierigkeiten für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU geben. Deshalb fürchten sich viele Politiker vor einem harten Brexit.

Wenn das britische Parlament doch noch für den Brexit-Vertrag stimmt, dann gibt es einen geordneten Brexit. Dann gibt es weniger Schwierigkeiten für die Wirtschaft.

Erklärung: Premier-Minister

Der Premier-Minister oder die Premier-Ministerin ist Chef der Regierung. In Österreich ist das der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.