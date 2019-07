Vor 50 Jahren fand die erste bemannte Mondlandung statt

Heuer ist das 50. Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung. Am 21. Juli 1969, also am Sonntag vor genau 50 Jahren, betrat der erste Mensch den Mond. Es war der Astronaut Neil Armstrong aus den USA. Als er den Mond betrat, sagte er: "Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit."