Die Salzburger Festspiele beginnen am Wochenende

Dieses Wochenende beginnen wieder die Salzburger Festspiele. Das ist eine große Kulturveranstaltung mit vielen Konzerten und Theater-Aufführungen in der Stadt Salzburg. Sie finden jedes Jahr statt und dauern mehrere Wochen. An diesem Wochenende gibt es schon viele kostenlose Aufführungen in der ganzen Stadt.