Die Österreicher zahlen sehr gerne mit Bargeld

Die Menschen in Österreich zahlen lieber mit Bargeld als mit Bankomat-Karte oder Kredit-Karte. Das sagt eine neue Umfrage. In 13 Ländern in Europa, in den USA und in Australien wurden den Menschen zu diesem Thema Fragen gestellt. Das Ergebnis war, dass die Menschen in Österreich beim Einkaufen am wenigsten auf bares Geld verzichten möchten.