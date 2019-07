Mehr als 180 Tote durch Monsun-Regen in Süd-Asien

In den Ländern Indien, Bangladesch und Nepal in Süd-Asien ist gerade Monsun-Zeit. In dieser Zeit regnet es sehr viel. Es hat schon so viel geregnet, dass viele Gebiete überschwemmt wurden. Schon mehr als 180 Menschen sind durch die Überschwemmungen gestorben.