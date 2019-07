Teilweise Mond-Finsternis in der Nacht auf Mittwoch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in ganz Österreich eine teilweise Mond-Finsternis zu sehen. Ab 22.01 Uhr taucht ein Schatten auf dem Mond auf. Der Schatten wird immer größer. Um 23.32 Uhr sind dann 2 Drittel des Mondes im Dunkeln. Danach wird der Mond wieder heller. Um 1.00 Uhr in der Früh ist dann die teilweise Mond-Finsternis vorbei.