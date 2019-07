2 Kinder aus Österreich bei Traktor-Unfall gestorben

Bei einem Traktor-Unfall in Bayern in Deutschland sind am Samstag 2 Kinder aus Vorarlberg gestorben. Das 13 Jahre alte Mädchen und der 10 Jahre alte Bub saßen auf der Ladeschaufel des Traktors. Ein anderer 13 Jahre alter Bub lenkte den Traktor.