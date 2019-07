Unfall mit 2 Toten auf Bahnübergang in Niederösterreich

Am Dienstag kam es in Niederösterreich zu einem Zugsunglück. Ein Zug krachte auf einem Bahnübergang in einen Klein-Lkw. Der Klein-Lkw wurde rund 160 Meter vom Zug mitgeschleift. Der Fahrer überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 2 Mitfahrer starben bei dem Unfall.