Patient stach mit Messer Arzt in den Bauch

Am Mittwoch am Vormittag kam es in einem Krankenhaus in Wien zu einem schrecklichen Vorfall. Ein Patient stach im SMZ Süd einem Arzt mit einem Messer in den Bauch. Das alles geschah in einem Wartebereich, wo viele andere Patienten warteten. Der Arzt wurde lebensgefährlich verletzt und musste not-operiert werden.