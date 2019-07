Mehrere Verletzte beim Stier-Treiben von Pamplona

In der Stadt Pamplona in Spanien findet gerade das bekannte Stier-Treiben statt. Bis Sonntag werden jeden Tag Stiere durch die Gassen der Stadt getrieben. Viele Menschen laufen vor den Stieren her, um ihren Mut zu beweisen. Bisher sind schon mehrere Menschen verletzt worden.