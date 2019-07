Grüne und NEOS wählten Spitzen-Kandidaten für die Nationalrats-Wahl

In Österreich wird am 29. September neu gewählt. Für die Nationalrats-Wahl stellen die Parteien Spitzen-Kandidaten auf. Am Wochenende wählten die Parteien Grüne und NEOS ihre Spitzenkandidaten. Die Grünen wählten den Politiker Werner Kogler als ihren Spitzen-Kandidaten. Die NEOS wählten ihre Partei-Chefin Beate Meinl-Reisinger zur Spitzen-Kandidatin. Kogler und Meinl-Reisinger hielten Reden. Beide kritisierten die vorherige Regierung aus den Parteien ÖVP und FPÖ.