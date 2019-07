Am Freitag haben für 650.000 Schüler in Österreich die Sommerferien begonnen. Am 9. September beginnt für sie wieder die Schule. Das gilt für die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten.

Für die Schüler in Wien, Niederösterreich und im Burgenland begannen die Ferien schon am 28. Juni. Dafür müssen sie schon am 2. September wieder in die Schule gehen.