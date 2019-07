US-Amerikaner verschlang 71 Hotdogs in 10 Minuten

In den USA war am Donnerstag der Unabhängigkeits-Tag. An diesem Tag findet in einem Vergnügungspark in New York jedes Jahr ein spezieller Wettbewerb statt. Bei dem Wettbewerb geht es darum, in 10 Minuten so viele Hotdogs wie möglich zu essen.