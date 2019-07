2 Tote nach Zugsunglück in der Steiermark

Am Mittwoch am Nachmittag ist in der Steiermark ein Zug mit einem Pkw zusammengestoßen. Bei dem Unglück starben ein Mann und eine Frau. Der Zug erfasste das Auto auf einem Bahnübergang und schleifte es dann etwa 100 Meter weit mit.