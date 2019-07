Sehen mit den Händen im Kunsthistorischen Museum

Im Kunsthistorischen Museum in Wien sollen auch Menschen mit Beeinträchtigungen Kunstwerke erleben können. Dafür wurden am Mittwoch neue Tast-Reliefs vorgestellt. Damit können zum Beispiel blinde Menschen ein Bild mit den Händen fühlen.

© APA (Archiv)

Zusätzlich kann man die Tast-Reliefs mit einem speziellen Computer-System verwenden. Das System erklärt einem in 3 Sprachen, was man gerade fühlt. Für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten gibt es im Kunsthistorischen Museum schon Beschreibungen von Kunstwerken in einfacher Sprache.