Kapitänin von Rettungs-Schiff ist frei und an einem geheimen Ort

Am Wochenende ist in Italien die deutsche Schiffs-Kapitänin Carola Rackete festgenommen worden. Rackete hatte auf ihrem Rettungs-Schiff Sea-Watch 3 mehrere Flüchtlinge aus dem Meer gerettet und sie nach Italien gebracht. Die italienischen Gesetze verbieten es aber, Flüchtlinge nach Italien zu bringen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Sea Watch)

Am Dienstag hat aber ein italienisches Gericht entschieden, dass Rackete sich nur an das Seerecht gehalten hat. Deshalb wurde sie freigelassen. Weil es aber viele Drohungen gegen Rackete gab, ist sie zurzeit an einem geheimen Ort.

Erklärung: Seerecht

In jedem Land der Welt muss man sich an bestimmte Gesetze halten. Auch auf dem Meer gibt es Gesetze. Dafür sorgt das Seerecht. Ein wichtiges Gesetz beim Seerecht ist die See-Notrettung. Das heißt: Allen Menschen, die auf dem Meer in Not sind, muss man helfen. Das müssen alle Schiffe tun und auch alle Länder, die am Meer liegen.