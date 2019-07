4 Leichtverletzte bei Zugsunglück in Wien

Am Dienstag am Nachmittag hat es in Wien ein Zugsunglück gegeben. Ein Schnellbahn-Zug stieß seitlich mit einem anderen Zug zusammen. Dabei wurden 4 Menschen leicht verletzt. Zum Glück war der eine Zug leer, deshalb wurden nicht mehr Menschen verletzt.