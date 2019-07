Ein toter Mann stürzte von einem Flugzeug in einen Garten

Ein Mann in London hat sich in seinem Garten gesonnt, als plötzlich ein toter und tief gefrorener Mann neben ihm auf dem Boden aufschlug. Der Tote hatte wohl versucht, ohne zu zahlen in einem Flugzeug der Flug-Linie Kenya Airways mitzufliegen.