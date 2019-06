2 Menschen starben bei Gas-Explosion in Wien

Am Mittwoch hat es in einem Wohnhaus in Wien eine Explosion gegeben. Jetzt weiß man sicher, dass dabei 2 Menschen gestorben sind. Denn die Feuerwehr fand am Donnerstag unter den Trümmern des Hauses einen toten Mann. Davor hatte die Feuerwehr schon eine tote Frau gefunden.