Der Mittwoch und Donnerstag werden sehr heiß

Am Mittwoch und Donnerstag wird es in Österreich sehr heiß. In den Bundesländern Vorarlberg und Tirol werden Temperaturen bis zu 37 Grad erwartet. In den übrigen Bundesländern wird mit 33 bis 34 Grad nicht ganz so heiß. Am Freitag und Samstag wird es einige Grad kühler werden. Am Sonntag kommt aber die Hitze wieder zurück.