Viele Österreicher haben in der Freizeit zu wenig Zeit

Rund die Hälfte der Österreicher können die Freizeit nicht so verbringen, wie sie wollen. Das hat eine Umfrage ergeben. 40 Prozent sind nach der Arbeit so müde und erschöpft, dass sie die Freizeit nicht richtig genießen können. Viele haben auch Pflichten in der Familie und haben deshalb keine Zeit für sich.