In der Türkei und in Bulgarien ist der Urlaub am günstigsten

Für einen Euro bekommt man nicht in allen Ländern gleich viel. Das bedeutet, dass 100 Euro für Österreicher in der Türkei einen Wert von 231 Euro haben. In Bulgarien haben 100 Euro für Österreicher einen Wert von 213 Euro. Deshalb können Österreicher in der Türkei und in Bulgarien am günstigsten Urlaub machen.