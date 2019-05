Bis zu den Neuwahlen steht Österreich ohne richtige Regierung da

Facebook

Das wollten die meisten anderen Parteien aber nicht. Sie sprachen der Regierung aus ÖVP-Ministern und Experten das Misstrauen aus. Dadurch verloren alle Minister ihr Amt. Auch der Bundeskanzler Kurz war dadurch nicht mehr Bundeskanzler.

Nun muss laut der österreichischen Verfassung der Bundespräsident entscheiden, wer Österreich regieren soll. Deshalb entließ er die Regierung und bat sie aber gleichzeitig, ihre Arbeit noch fortzuführen. Bundeskanzler war einstweilen Finanzminister Hartwig Löger. Wenige Tage später bestimmte der Bundespräsident dann Brigitte Bierlein zur Bundeskanzlerin.

Erklärung: Misstrauen aussprechen

Im Nationalrat gibt es die Möglichkeit, gegenüber einzelnen Ministern oder gegenüber der gesamten Regierung das Misstrauen auszusprechen. Dadurch kann zum Beispiel der Staat geschützt werden, wenn ein Minister Unfug treibt. Dafür muss eine Partei einen Misstrauens-Antrag stellen. Danach stimmen alle Abgeordneten ab, ob sie diesen unterstützen oder nicht.

Seit dem Jahr 1945 gab es in Österreich 185 Misstrauens-Anträge. Keiner war erfolgreich. Denn immer war die Regierung in der Mehrheit. Die Regierung hat immer mehr als 50 Prozent der Abgeordneten. In diesem Fall war aber nur noch die ÖVP in der Regierung. Dadurch war der Misstrauens-Antrag mit den Stimmen von den Parteien FPÖ, SPÖ und JETZT erfolgreich. Das ist etwas wirklich Außergewöhnliches in der Geschichte Österreichs.

Erklärung: Verfassung

Die Verfassung ist das höchste aller Gesetze in einem Land. Darin stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. In der Verfassung steht auch, welche Möglichkeiten und Pflichten Politiker und Parteien haben. Die Verfassung sagt auch, wie sich Politiker in bestimmten Situationen verhalten müssen. Zum Beispiel bei Neuwahlen oder wenn der Regierung das Misstrauen ausgesprochen wird.