Tödliches Schiffs-Unglück auf der Donau in Ungarn

In Budapest in Ungarn ist am Mittwoch ein Schiffs-Unglück passiert. Dabei starben mindestens 7 Menschen. Ein Ausflugsboot stieß mit einem größeren Kreuzfahrtschiff auf der Donau zusammen. Das Boot sank sehr schnell. 7 Menschen konnten bisher lebend gerettet werden. 21 Menschen werden noch vermisst. Man fürchtet, dass auch sie tot sind.