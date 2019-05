Österreich bekommt seine erste Bundeskanzlerin

Nach der Regierungs-Krise wird Brigitte Bierlein österreichische Bundeskanzlerin. Das hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen entschieden. Als Übergangs-Kanzlerin führt Bierlein die Regierung nur bis zur Nationalrats-Wahl im Herbst. Bierlein ist die erste Frau in Österreich, die dieses Amt übernimmt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Hans Punz)

Brigitte Bierlein ist die Präsidentin des Verfassungs-Gerichtshofs. Die politischen Parteien haben der Ernennung von Bierlein zur Bundeskanzlerin zugestimmt. Vertreter aller Parteien lobten Bierlein als hervorragende Expertin.

Erklärung: Verfassungs-Gerichtshof

Der Verfassungs-Gerichtshof ist eines der wichtigsten Gerichte in Österreich. Er überprüft zum Beispiel, ob Gesetze gegen die österreichische Verfassung verstoßen. Die Verfassung ist nämlich das höchste aller Gesetze in einem Land. In der österreichischen Verfassung stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. Der Verfassungs-Gerichtshof wird oft mit VfGH abgekürzt.