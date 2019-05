Eine Oberösterreicherin wurde in Niederösterreich tot aufgefunden

Am Dienstag ist in der Gemeinde Amstetten in Niederösterreich eine Frau tot aufgefunden worden. Sie lag tot in einem Gebüsch neben einem Parkplatz. Die 52 Jahre alte tote Frau stammte aus Oberösterreich. Warum die Frau gestorben ist, weiß die Polizei noch nicht. Sie denkt aber, dass jemand sie getötet hat. Deshalb hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und eine Obduktion angeordnet.