Formel-1-Fahrer erinnerten an Niki Lauda

Der Auto-Rennfahrer Lewis Hamilton aus Großbritannien hat am Sonntag das Formel-1-Rennen in Monaco gewonnen. Damit führt Hamilton zurzeit in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Hamilton fährt für das Team von Mercedes. Sebastian Vettel aus Deutschland wurde Zweiter. Er fährt für das Team von Ferrari.