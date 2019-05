Über 10.000 Menschen feierten den 150. Geburtstag der Staatsoper

Am 25. Mai 1869 wurde die Wiener Staatsoper eröffnet. Das bedeutet, dass die Staatsoper seit Samstag 150 Jahre alt ist. Damals konnten nur Menschen mit viel Geld in die Staatsoper gehen. Am Samstag kamen rund 10.000 Menschen zur Staatsoper zu einem kostenlosen Konzert.