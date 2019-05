Am Wochenende ging es bei den letzten Fußball-Spielen in der österreichischen Bundesliga noch um wichtige Entscheidungen. Wacker Innsbruck siegte zwar im letzten Spiel, muss aber trotzdem absteigen und in der nächsten Saison in der 2. Liga spielen.

© APA (Eggenberger)

Der WAC hat sich in der letzten Runde noch für einen Fixplatz in der Europa League qualifiziert. Auch Austria Wien darf in der nächsten Saison in der Europa League spielen. Um einen Platz in der Europa League müssen jetzt noch Rapid, Mattersburg und Sturm Graz spielen.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus ganz Europa gegeneinander.