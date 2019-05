Die ÖVP gewann die EU-Wahl in Österreich mit großem Vorsprung

Die ÖVP hat die EU-Wahl am Sonntag klar gewonnen. Die ÖVP bekam 35,4 Prozent der Stimmen. Die SPÖ kam mit 23,5 Prozent auf Platz 2. So weit vor der SPÖ lag die ÖVP noch bei keiner Wahl. Die FPÖ verlor wegen dem Ibiza-Video Stimmen und bekam 17,3 Prozent. Die FPÖ verlor aber nicht so viele Stimmen, wie man erwartet hatte.