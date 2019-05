Die EU-Wahl hat in den Niederlanden und in Großbritannien begonnen

Von Donnerstag bis Sonntag findet die EU-Wahl statt. In Großbritannien und in den Niederlanden hat die Wahl schon am Donnerstag begonnen. In den meisten anderen EU-Ländern wird erst am Sonntag gewählt. Auch in Österreich findet die EU-Wahl am Sonntag statt.