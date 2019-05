Polizei stoppt illegale Glücksspiel-Organisation

Am Mittwoch hat es in mehreren Bundesländern in Österreich Razzien gegeben. Dabei ging es um illegales Glücksspiel. Die Polizei führte 43 Hausdurchsuchungen durch. Dabei fand sie in einer Lagerhalle in Niederösterreich 533 Glücksspiel-Automaten. Die Polizei fand auch Geld und Goldbarren im Wert von insgesamt 382.000 Euro. 6 Personen wurden festgenommen.