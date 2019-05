1. Song Contest Halbfinale in Tel Aviv

Der Eurovision Song Contest findet gerade in Tel Aviv im Land Israel statt. Am Dienstag haben Sänger von 17 Ländern im 1. Halbfinale von dem Musik-Wettbewerb gesungen. 10 Länder haben sich für das Finale am Samstag qualifiziert. Die Länder sind: Australien, Estland, Griechenland, Island, San Marino, Serbien, Slowenien, Tschechien, Weißrussland und Zypern.