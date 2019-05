Bergführer bestieg Mount Everest in Nepal schon zum 23. Mal

Der höchste Berg der Welt heißt Mount Everest. Jedes Jahr besteigen viele Bergsteiger den 8.848 Meter hohen Berg im Land Nepal. Weil der Aufstieg sehr gefährlich ist, werden die Bergsteiger dabei von sogenannten Sherpas geführt. Einer dieser Sherpas hat jetzt den Rekord für die meisten Aufstiege auf den Mount Everest gebrochen. Der Sherpa heißt Kami Rita Sherpa, er war bereits 23 Mal am höchsten Berg der Welt. So oft war noch kein anderer Mensch auf dem Mount Everest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Erklärung: Sherpa

Die Sherpa sind ein Volk, das in den Bergen rund um den Mount Everest in Asien lebt. Der Mount Everest ist mit 8.848 Metern der höchste Berg der Welt. Weil sie sich in den Bergen gut auskennen und viel aushalten, arbeiten sie oft als Gepäck-Träger und Berg-Führer auf dem Mount Everest.