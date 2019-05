Es wird immer mehr Alkohol getrunken

Laut einer Studie wird auf der Welt immer mehr Alkohol getrunken. Forscher haben festgestellt, dass zwischen den Jahren 1990 und 2017 der Alkohol-Verbrauch um 70 Prozent gestiegen ist. Vor allem in Ländern im Osten von Asien ist der Verbrauch von Alkohol gestiegen. Dafür ist der Verbrauch von Alkohol in den Ländern in Europa gesunken. Auch in Österreich wird weniger Alkohol getrunken als früher.