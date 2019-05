Liverpool gewinnt mit 4:0 gegen Barcelona

Die englische Fußball-Mannschaft Liverpool hat am Dienstag gegen die spanische Mannschaft Barcelona im Rück-Spiel mit 4:0 gewonnen. In der Vorwoche hatte Barcelona das Hin-Spiel noch mit 3:0 gegen Liverpool gewonnen. Deswegen musste Liverpool so hoch gewinnen, um in der Champions League weiter zu kommen.