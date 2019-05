Palästinenser melden Waffenstillstand mit Israel

Im Nahen Osten gibt es schon lange einen Konflikt im Gaza-Streifen. Dort kämpfen Palästinenser und Israelis gegeneinander. Am Wochenende gab es im Gaza-Streifen wieder heftige Kämpfe und Hunderte Raketen wurden abgefeuert. Bei den Angriffen starben mehr als 20 Menschen, weitere Personen wurden verletzt.

© APA (AFP)

Am Montag entschieden sich die Palästinenser und Israelis für eine Waffenruhe. Vorerst wird nicht mehr geschossen, es herrscht also eine "Feuerpause". Dadurch soll zum Beispiel das Gebiet wieder besser mit Strom versorgt werden können und Kinder sollen wieder in die Schule gehen können.

Erklärung: Naher Osten

Zum Nahen Osten gehören viele Länder im östlichen Mittelmeer-Raum. Dazu zählen zum Beispiel Israel, Ägypten, Jordanien und Syrien. Die Gebiete der Palästinenser gehören auch dazu. Im Nahen Osten gibt es schon seit langem immer wieder Kriege.

Erklärung: Gaza-Streifen

Der Gaza-Streifen ist ein stark umkämpftes Gebiet. Er liegt am Mittelmeer und grenzt an Israel und Ägypten. Im Gaza-Streifen wird seit vielen Jahren gekämpft. Palästinenser wollen in dem Gebiet frei leben können. Israel schränkt das Leben der Menschen im Gaza-Streifen ein. Israel lässt die Palästinenser zum Beispiel nicht über die Grenzen. Die Organisation Hamas regiert im Gaza-Streifen. Sie bekämpft den Staat Israel mit Waffengewalt.

Erklärung: Israelis und Palästinenser

Die Palästinenser haben kein eigenes Land. Ein Teil von ihnen lebt im Gaza-Streifen. Ein anderer Teil lebt im Westjordanland. Die Palästinenser wollen einen eigenen Staat haben. Das will Israel aber nicht. Deswegen kämpfen Israelis und Palästinenser seit Jahrzehnten gegeneinander.