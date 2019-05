Schauspieler Peter Mayhew ist mit 74 Jahren gestorben

Peter Mayhew ist ein Schauspieler in den USA gewesen. Er ist am Dienstag im Alter von 74 Jahren gestorben. Mayhew war durch die Film-Serie "Star Wars" bekannt. Er hat in mehreren "Star Wars"-Teilen ein großes, behaartes Wesen mit dem Namen "Chewbacca" gespielt.