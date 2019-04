Japanischer Kaiser Akihito gibt sein Amt auf

Im Land Japan gibt es noch einen Kaiser. Er heißt Akihito. Bald soll es aber einen neuen Kaiser geben. Akihito ist 85 Jahre alt und seit 30 Jahren Kaiser von Japan. Bereits im Jahr 2016 wollte Akihito wegen seines hohen Alters und seiner schlechten Gesundheit als Kaiser aufhören. Aber in Japan kommt es eigentlich nicht vor, dass ein Kaiser sein Amt abgibt, wenn er noch lebt. Das liegt an der japanischen Verfassung. Deshalb musste ein eigenes Gesetz dafür beschlossen werden. Akihito ist noch genau bis Mitternacht am 30. April Kaiser, danach übernimmt sein 59 Jahre alter Sohn Naruhito als Kaiser.