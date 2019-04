Tödlich verunglückte Bergsteiger werden beerdigt

Vor 14 Tagen sind durch eine Lawine 3 Menschen in den Bergen der Rocky Mountains in Kanada gestorben. Unter den 3 Toten waren auch die bekannten Bergsteiger David Lama und Hansjörg Auer aus Österreich. Die Toten wurden erst einige Tage nach dem Unglück gefunden. Die Toten sollen nach Österreich gebracht werden.

© APA (AFP/The North Face)

Hansjörg Auer wird in seiner Heimat-Gemeinde Umhausen in Tirol begraben. Die Leiche von David Lama wird von seiner Familie in das Land Nepal in Asien gebracht. Dort wird seine Leiche nach dem Brauch von dem Gebirgs-Volk der Sherpa verbrannt und die Asche bestattet. Der Vater von David Lama ist nämlich ein Sherpa.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt, dann kann er in großen Massen abrutschen. Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden und alles mitreißen. Lawinen können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Erklärung: Sherpa

Die Sherpa sind ein Volk, das in den Bergen rund um den Mount Everest in Asien lebt. Der Mount Everest ist mit 8.848 Metern der höchste Berg der Welt. Weil sie sich in den Bergen gut auskennen und viel aushalten, arbeiten sie oft als Gepäck-Träger und Berg-Führer auf dem Mount Everest.