Dominic Thiem hat das Tennis-Turnier von Barcelona gewonnen

Dominic Thiem ist Österreichs bester Tennis-Spieler. Am Sonntag hat er das Tennis-Turnier in Barcelona in Spanien gewonnen. Er schlug Daniil Medwedew aus Russland ohne große Probleme in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:0.