Bundeskanzler Kurz hat seine China-Reise beendet

Bundeskanzler Sebastian Kurz war in den letzten 5 Tagen auf Staatsbesuch in China. Er traf dabei viele chinesische Politiker und Firmen-Chefs und sprach mit ihnen über die sogenannte Neue Seidenstraße. Die Neue Seidenstraße soll die Wirtschaft in Europa, China und vielen anderen Ländern verbessern.