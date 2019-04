Kim Jong-un sprach mit Wladimir Putin

Am Donnerstag hat sich der Machthaber von Nordkorea Kim Jong-un mit dem Präsident von Russland Wladimir Putin zu einem Gespräch getroffen. Das Gespräch fand in der russischen Stadt Wladiwostok statt und dauerte doppelt so lang wie geplant. Dabei ging es vor allem um das umstrittene Atomprogramm von Nordkorea. Ob die Gespräche Ergebnisse gebracht haben, sagten Kim Jong-un und Wladimir Putin nicht.